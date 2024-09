Dissolution de l’Assemblée nationale : Le bloc des Libéraux et Démocrates dénoncent les subterfuges d'un autre âge du Président Diomaye Faye La conférence des leaders du Bloc des Libéraux et des Démocrates /TAKKU dénonce relativement à la dissolution de l’Assemblée nationale, les subterfuges d'un autre âge qui ont été utilisés pour protéger le Premier Ministre quitte à jeter l’opprobre sur la première institution de notre pays.

Jamais dans notre histoire, un Président de la République ne s'est adressé aux Sénégalais en utilisant un langage aussi méprisant et insultant vis-à-vis de ses opposants. Son objectif était visiblement de camoufler certaines vérités essentielles. La première est que Diomaye Faye n'a indiqué aucun fait qui pourrait corrobore concrètement les accusations pompeusement annoncées concernant des "détournements" ou des "pillages" de fonds publics à reprocher au régime du Président Macky Sall. Toute cette mascarade s'est brusquement dégonflée.



La seconde vérité porte sur le constat désolant lié à la mission du FMI sur l'état de l'économe sénégalaise sous la gouvernance chaotique Sonko- Diomaye. Oui, le Sénégal va vers une "ruine" certaine avec ce couplé infernal.



Nous notons aussi le refus injustifié de la reddition des comptes quand elle concerne le pouvoir en place. En effet, le ministre de l'Assainissement demeure immoralement protégé par le coude de Sonko-Diomaye alors que la Justice mène une enquête le concernant. "Cheikh Am Ndèye" aurait dû démissionner ou être démissionné dès l'ouverture de cette enquête comme l'a été « Cheikh Amul Ndeye »



En somme, l’adresse à la nation du president Faye est simplement un discours d'ouverture cahoteux d'une campagne électorale de la part d'un Président qui avait pourtant annoncé sa "démission de son parti pour être le Président de tous les Sénégalais".

Le Bloc appelle tous les partis, toutes les forces vives à se lever et à faire face à ces marionnettes pour défaire ce régime d’incapables. Le Sénégal mérite assurément mieux.



Les discussions sur les autres points à l’ordre du jour montrent à suffisance que l’heure est à la mobilisation générale pour défendre le pays et il faudra impérativement les défaire lors des élections législatives du 17 novembre qu’ils veulent organiser comme un referendum.



Après l’examen des autres points de l’ordre du jour, consacrés à son organisation et aux perspectives politiques, le BLD - TAKKU s'est penché sur la situation nationale marquée par la résurgence des inondations, la recrudescence des accidents sur nos routes et le fléau récurrent des naufrages en mer des jeunes candidats à l’émigration irrégulière.

Le BLD - TAKKU présente ses condoléances attristées aux familles des victimes, souhaite un prompt rétablissement aux innombrables blessés



Le BLD - TAKKU constate qu'en dépit des prises de position et déclarations fantaisistes attaquant les familles religieuses, critiquant l'ancien gouvernement, les autorités actuelles se rendent à l'évidence de la complexité d'un fléau à l'échelle mondiale causé principalement par le déséquilibre des rapports économiques mondiaux. Le BLD-TAKKU exige du gouvernement qu’il trouve urgemment des solutions à la problématique de l’emploi des jeunes et de la sécurité routière comme promis lors de la campagne électorale, dans le fumeux PROJET qui est devenu une arlésienne.



Le BLD - TAKKU demande aux autorités de situer les responsabilités au niveau de toutes les échelles de gouvernance qu’à celui des acteurs concernés et punir les auteurs et complices de ces agissements occasionnant des drames traumatisant la Nation toute entière.



Le BLD - TAKKU considère que le populisme a atteint ses sommets quand le Président de la République n'a que la délation « Yolé » à promouvoir comme seul moyen d’endiguer le phénomène de l'émigration irrégulière. Une telle posture sape le socle de notre vivre ensemble et encourage la haine et la justice populaire. L’interdiction de sortie du territoire national faite aux dignitaires du régime sortant sans aucun mandat de la justice en est une illustration. Le Bloc se solidarise avec les frères et sœurs victimes de cette mesure arbitraire et brutale.



Abordant les questions liées aux perspectives politiques, le BLD - TAKKU inscrit son action politique dans le sens d’un renforcement de l’opposition et des coalitions politiques en cours de formation pour faire face en perspectives des législatives



En conséquence, le BLD-TAKKU appelle à la constitution d'un large front pour la transparence des élections et poursuit son projet politique en validant le rassemblement de toutes les forces vives de la Nation y compris la Société civile.

Le BLD - TAKKU a rendu hommage à la Oumah islamique, condamné fermement les attaques contre nos confréries, présenté ses compliments à tous les foyers religieux engagés dans l'organisation du Maouloud et souhaite aux pèlerins un bon voyage dans la paix et la sécurité.



