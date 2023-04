Distrbution de Ndogou Ramadan: Association Ajdof, à travers son projet à « Coeur ouvert » a généreusement distribué des kits alimentaires aux populations

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Avril 2023 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

L’Association Ajdof, à travers son projet à « Coeur ouvert » a distribué des kits alimentaires aux nécessiteux. L’association, ouvrant dans le social depuis plusieurs années concentre plus de 60% de ses activité dans l’accompagnement social des populations. En plus d’avoir distribué des kits alimentaires ramadan, elle projette dans les prochains jours, à soutenir la prison des femmes de Rufisque. Elle a aussi, dans le cadre de ses activités, sélectionné des familles démunies pour les offrir des denrées alimentaires, devant les prendre en charge pour un mois. Ainsi, Bachir Samb, président de l’association, profitant de cette opportunité appelle les jeunes à une prise de conscience. Sous ce registre, il exhorte l’Etat à un accompagnement des initiatives jeunes afin d’aider à impacter davantage le développement socio-économique et contribuer à l’épanouissement des populations.