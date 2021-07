Divagation de moutons sur l'autoroute à péage: Le troupeau appartenait au député Farba Ngom

Le passage d'un troupeau de moutons sur l’autoroute à péage, filmé et partagé sur les réseaux sociaux a fini de choquer plus d'un. Selon des informations recueillies par PressAfrik, c'est le député du parti au pouvoir Farba Ngom qui est en le propriétaire. D'après nos sources, les faits se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 juillet 2021.



«Farba Ngom, accompagné d'un policier et de bergers, a été interpellé à la gare de Pikine où il entrait sur l'autoroute à péage à la tête d'un troupeau de 200 moutons. Il a été interpellé par un agent de sécurité. Mais le député, réputé proche du président Macky Sall a catégoriquement refusé d'obtempérer à l'injonction de demi tour et a emprunté l'autoroute pour sortir à Cambarène», selon une copie du mail du Directeur des opérations de la société de gardiennage Phoenix, parvenue à PressAfrik.



«C'est ainsi que la gendarmerie a été immédiatement alerté ainsi que le PC Eiffage. Un rapport d’incident a été envoyé ce jour à Eiffage par la société Phoenix», lit-on sur la note.



Des sources de la direction d’Eiffage, jointes par PressAfrik, renseignent que la société qui exploite l’Autoroute de l’Avenir ont porté plainte pour violation du Code de la route.

