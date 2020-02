Divergences entre Ouattara et Soro : les ivoiriens entre-déchirent au Salon de l’agriculture de Paris (images) Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2020 à 23:46 | | 0 commentaire(s)| Le rapport de force entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro s’est exporté en France. Les militants de ces deux ex-alliés en sont venus aux mains ce mercredi, au Salon International de l’agriculture de Paris. Des injures et des coups de poings ont fusé de partout au niveau du stand de la Côté d'Ivoire. Un jeune est tombé évanoui, après avoir reçu un violent coup à la tête... (voir images).











