Divorce avec Yewwi Askan Wi: Khalifa et ses camarades signent le pacte

La plateforme Taxawu Sénégal ne fait plus partie de la coalition Yewwi Askan Wi. Khalifa et ses camarades signent le pacte de divorce avec l'opposition, regroupés au sein de Yewwi. Certes, c'est une décision inattendue, mais ce n'est point surprise. La conférence des leaders s'est apesantie sur la démarche de Taxawu Sénégal, lors du vote du nouveau bureau de la ville de Dakar pour trancher.



