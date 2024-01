Djeddah Thiaroye Kao : El H Malal Diallo, responsable de l’Apr, plaide pour l’érection de leur poste de santé en centre de santé Tribune -La commune de Djeddah Thiaroye Kao, c’est plus de 70 quartiers, pour une population de près de 200 mille habitants. Mais la commune est dépourvue d'infrastructures sanitaires. Elle ne que de trois postes de santé dont l'un est géré par la commune de Yeumbeul Sud, même s'il se trouve dans le territoire de Djeddah Thiaroye Kao et une case santé.

Le responsable politique de l'Apr Elhadj Malal Diallo a profité de la cérémonie du bébé de l'an, organisée au poste de santé Imam Kaïré, pour faire un vibrant plaidoyer à l'endroit des autorités. Il les invite à transformer le poste de santé Imam Kaïré, ex Déggo, en centre de santé.



Selon Malal Diallo, cela va permettre d'éviter aux malades de la commune d'avoir des soins de santé de qualité. « Nous avions posé la doléance à Awa Marie Colle Seck, alors Ministre de la Santé. Aujourd'hui encore nous réitérons ce plaidoyer car le poste de santé d’Imam Kaïré dispose de tous les éléments pour devenir un centre de santé. Nous demandons au Président Macky Sall et au Premier Ministre Amadou Ba à nous aider pour réaliser ce vœu qui nous est cher. Djeddah Thiaroye Kao est une vaste commune. Nos populations ne doivent plus se déplacer ailleurs pour se faire soigner. C'est inadmissible ! » s'exclame M Diallo.



Mais en attendant, il a promis d'appuyer le poste de santé en climatiseur et en poste téléviseur. Le responsable politique a saisi aussi la 5ème édition du bébé de l'année pour aborder la visite d'Amadou Ba à Pikine.



À l'en croire, la visite de leur candidat est venue à son heure car elle a permis de réconcilier de nombreux responsables. Pour lui, cette dynamique unitaire doit continuer.



« C'est dans l'unité que nous pourrons gagner dès le premier tour en février 2024 ». Lors de sa visite, le Pm, candidat de Benno, a pris des engagements fermes pour la réfection de la route de Niétty Mbar et la route Tally Diallo Pithie.











