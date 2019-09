Djibouti : libération du sénégalais Mor Diarra Ndiaye, emprisonné pour meurtre

L’ingénieur sénégalais Mor Diarra Ndiaye, accusé de meurtre et incarcéré depuis le 6 mai 2010 à Djibouti, a été libéré, a appris l’APS d’une source officielle sénégalaise.



Selon la même source, l’Etat de Djibouti a payé la caution de libération de 300.000 euros (près de 200 millions FCFA).



Mor Diarra Ndiaye, ingénieur en génie civil, était employé par l’entreprise Environnement, déchets et eaux (EDE), à Djibouti, dans le cadre d’un projet lié à l’assainissement de cette ville, financé par la Banque mondiale, renseigne un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Ce ressortissant sénégalais est incarcéré depuis le 6 mai 2010, à la prison Gabode de Djibouti, pour le meurtre d’une personne avec laquelle il avait pris rendez-vous le jour de son meurtre.

