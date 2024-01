Djiredji : vers la mise en place d’un comité d’alerte contre le vol de bétail

« La commune de Djiredji, à l’image de beaucoup de localités de la région, est confrontée au fléau du vol de bétail. Le phénomène prend des proportions inquiétantes dans notre commune au grand dame des populations », a-t-il fait savoir.



Pour soutenir les efforts des forces de défense et de sécurité, « il est urgent que la communauté se mobilise à travers ce comité d’alerte pour une mobilisation communautaire. »

S’exprimant dans un entretien avec l’APS, M. Diédhiou a souligné que »la plupart des auteurs de ces vols vivent dans la zone sous le regard complice des proches qui refusent de les dénoncer ».



Selon lui, »l’élevage reste un facteur important dans l’économie de cette partie du Boudié ». « Après avoir vendu une partie de nos récoltes, dit-il, on achète des animaux pour fortifier notre économie. Cela nous permet de régler nos besoins et certaines urgences, mais, malheureusement, le vol de bétail hante le sommeil des populations. »

Il a invité les autorités administratives et territoriales à accompagner l’initiative des chefs de village qui ont pour objectif de sensibiliser et de mobiliser la communauté à s’impliquer dans la lutte contre le vol de bétail.



A l’en croire, les éleveurs ont l’impression d’être dans une insécurité totale et laissés à eux-mêmes. « La plupart du temps, quand on attrape un voleur, même s’il est présenté aux autorités compétentes, on n’a pas gain de cause », a-t-il déploré.



M. Diédhiou a invité les autorités locales à accompagner l’initiative des chefs de village dans cette initiative pour éradiquer le fléau du vol de bétail dans la commune de Djirédji.