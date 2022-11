Dmedia : Affaire Ndèye Dimet Ndao - Fatou Abdou Ndiaye C'est ce jeudi que le tribunal doit rendre son verdict après que la première a porté plainte contre la seconde pour diffamation. Le tribunal avait jugé l'affaire le... (la date), et mis le verdict en délibéré pour ce 17 novembre.



Ce qui s'est réellement passé : il ressort de nos investigations que c’est La journaliste Ndèye Dimet Ndao qui est la voleur qui crie au vol.

En effet, tout remonte au 17 mai dernier.

Ce jour-là, Ndèye Dimet a déploré avec véhémence ce qu'elle considère comme un manque de communication au sein du groupe Whatsapp qui réunit les intervenants de l’ émission. Ce qui avait comme conséquence son absence a l’enregistrement de l’ émission.

Dans la foulée, elle accusera ses collègues de rétention d’information tout en leur demandant de corriger cela le plus tôt possible.

En réponse, Fatou Abdou Ndiaye lui fait savoir que depuis un moment, l’émission est enregistrée à 15heures 30 minutes et que Ndèye Dimet Ndao est censée être à la rédaction à 14 h30 ou à 15heures comme tous les journalistes. Ce qu’elle ne fait jamais.



"Ndèye Dimet Ndao n’assiste pas à la réunion de rédaction, ne fait pas de papier encore moins de propositions pour les tâches de la Rédaction" lui fait remarquer Fatou Abdou, qui renchérit qu'"à plusieurs reprises tu es rentrée sans faire l’émission et sans nous avertir. Tu préfères débarquer à la Rédaction à 17h . C'aurait été mieux de te présenter à 15h. De ce fait, quand il y a problème au niveau de l’émission, on le règle entre nous.

Ndèye Dimet Ndao en colère, repond :



« la manipulation , la calomnie, la diffamation , la délation c est ton sport favori. Je n’ai pas de compte à te rendre. Amo fi bene responsabilité »

Fatou Abdou de répliquer :

« Si à ton âge avoisinant la cinquantaine, tu te laisses calomnier et manipuler par des jeunes gens, c’est que ta place n’est pas dans une rédaction, mais plutôt à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Tu aimes trop te victimiser et tu vois le diable partout. »



Après la plainte de la journaliste Ndèye Dimet Ndao, sa collègue Fatou Abdou Ndiaye voulait aussi faire une plainte mais la direction l’en a dissuadée pour préserver l’image de l’entreprise, surtout que c’est dans le cadre professionnel et cela doit se gérer en interne. C’est ce que Fatou Abdou a accepté de faire.



Plusieurs médiations ont été tentées mais Ndèye Dimet Ndao a campé sur sa position. Elle a même exigé des excuses publiques alors qu’elle est fautive et a commencé toute cette histoire. Un exercice auquel Fatou Abdou Ndiaye a refusé de se prêter, estimant que Ndèye Dimet est la première à l'avoir diffamée. Pour sa part, elle n’ a fait que répliquer.

D'après Fatou Abdou Ndiaye, même sa réplique à l'endroit de Ndèye Dimet Ndao est la goutte d'eau de trop car à plusieurs reprises, celle-ci l’a attaquée mais elle laissait passer.



Ainsi, d‘après toujours nos investigations, le différend qui oppose les deux journalistes remonte à plus de 5 ans. L'inimitié qu'elles se vouent est souvent portée jusque dans le groupe Whatsapp. Il y a eu plusieurs échanges houleux entre les deux femmes. Au sein du groupe Dmedia, le comportement de Ndèye Dimet Ndao est largement décrié. Elle a des problèmes avec tout le monde.



Aujourd‘hui écartée des plateaux, elle multiplie les citations directes comme si le tribunal lui appartenait. La dernière citation directe a été même adressée à la rédactrice en chef de la boite.



Affaire à suivre !

