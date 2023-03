Domaine public maritime et fluvial : Les redevances à payer au plus le 31 mars prochain selon la Dgid

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023

La Dgid informe que les arriérés de redevances doivent également être régularisées immédiatement. Les usagers concernés sont invités à s’acquitter desdites redevances auprès du centre des services fiscaux territorialement compétent avant l’expiration de ce délai de rigueur. La Dgid rappelle que le défaut de paiement, dans le délai, desdites redevances entraîne des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait pur et simple du droit concédé. Les services de la Dgid restent mobilisés pour faciliter aux usagers l’accomplissement de leurs obligations domaniales et fiscales.

Adou FAYE







Source : La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) à travers un communiqué de presse, rappelle aux titulaires de baux emphytéotiques, d’autorisation d’occuper le Domaine public (maritime et fluvial) ainsi qu’aux occupants sans titres dudit domaine que les redevances dues au titre de l’année 2023 doivent être acquittées spontanément, au plus tard le 31 mars 2023.Source : https://www.lejecos.com/Domaine-public-maritime-et...

