Dossier Madinatou Salam : Le Forum du Justiciable accuse

Le Forum du Justiciable invite les autorités judiciaires à organiser dans les meilleurs délais le procès des Thiantacounes détenus à la Maison d’Arrêt et de Correction de Thiès depuis plus de six (6) ans suite à l’affaire Médinatoul Salam. Cette situation de longue attente de 6 ans 8 mois, risquerait à les pousser à commettre l’irréparable (grève de la faim sans limite, tentative de suicide).



Le Forum du Justiciable rappelle aux autorités judiciaires que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : le droit à la présomption d’innocence et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.



Fait à Dakar, le 25 Novembre 2018

