Doté d'un fonds de 50 millions de dollars : L'Institut Pasteur et la CEPI lancent un programme pour stimuler la fabrication de vaccins en Afrique L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) ont lancé un programme de 50 millions $ visant à stimuler la fabrication de vaccins abordables. L'information a été rendue publique par la CEPI hier jeudi 19 janvier sur son site Web.

Ce programme, qui s’étend sur dix années, permettra de faire progresser l'accès équitable aux vaccins en Afrique. Dans sa mise en œuvre, la CEPI octroiera initialement une subvention de 15 millions $ à l’Institut sur une période de trois ans. Elle prévoit ensuite « la possibilité d'étendre la portée et le financement du partenariat à un total de 50 millions de dollars US sur 10 ans ».



Dans cette première phase, la Coalition apportera un soutien au développement et à la durabilité des installations de fabrication de l'IPD pour les vaccinations de routine et les vaccinations épidémiques dans de multiples technologies vaccinales. L’Institut sera ensuite préparé, dans le cadre de l’objectif « Mission 100 jours », à « commencer à fournir des vaccins aux pays du Sud dans les 100 jours suivant l'identification d'un nouvel agent pathogène », afin d’empêcher les futures épidémies de maladies émergentes de devenir des pandémies.



« La collaboration permettra de stimuler la fabrication de vaccins abordables dans les installations d'IPD à Dakar, et de mettre en réserve des capacités pour produire des vaccins spécifiquement destinés aux pays du Sud lors de futures épidémies et pandémies, afin de lutter contre le type d'inégalité qui a caractérisé la réponse à la COVID-19 », explique la note d’information.



A terme, le programme a pour objectif d'améliorer et d'équiper les installations de fabrication de substances médicamenteuses de l'IPD. L’initiative permettra « de produire des vaccins contre les épidémies, de lancer un laboratoire de biotraitement pour accélérer la production de vaccins et réduire les coûts, d'investir dans la formation et le développement de la main-d'œuvre spécialisée et de soutenir le développement du système de gestion de la qualité de l'IPD ».



Ce partenariat entre l’Institut Pasteur et la CEPI s’aligne sur l’ambition de l'Union africaine de porter à 60% la part des fabricants africains dans l'approvisionnement en vaccins du continent d'ici 2040. L’IPD est le second fabricant de vaccins africain à rejoindre le réseau de la CEPI, après la société sud-africaine Aspen qui est membre depuis décembre 2022. D'autres fabricants de vaccins devraient rejoindre le réseau prochainement, selon la Coalition.



Dans un communiqué publié en mai 2022, la Banque mondiale soutient qu’en Afrique subsaharienne 70 à 90% des médicaments consommés sont importés. Toutefois, l’on note que ce taux est en deçà des 97% évoqué un an plus tôt dans un rapport conjoint de l’Agence française de développement (AFD) et de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA). Cette évolution marque une volonté des dirigeants africains de renforcer la résilience du continent face aux maladies.



Les initiatives se multiplient au niveau des pays du continent et de l’Union africaine pour inverser la tendance. A titre d’exemple, on pourrait citer la nouvelle initiative du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) associée à l'Union africaine, lancée officiellement en décembre dernier, pour renforcer la capacité de l'Afrique à produire des médicaments, des vaccins, à fournir des diagnostics et traitements thérapeutiques tout au long de la chaîne de valeur.

