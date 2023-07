Doubirou-Deux policiers gambiens franchissent illégalement la frontière pour racketter des "jakartaman": Les explications de l'AIMM

L’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM) informe l’opinion publique nationale qu’un incident sécuritaire sénégalo-gambien a eu lieu le vendredi 14 juillet 2023, dans le village de Doubirou, situé à 18 km au nord-ouest de Vélingara, son chef-lieu de département.



Il s’agit de l’interpellation, par les populations du village, de deux policiers gambiens, en tenue de service, qui avaient illégalement franchi la frontière pour entrer en profondeur au Sénégal, racketter des conducteurs de motocycles communément appelés « Jakarta ».



Les populations de Doubirou qui vivent cette situation depuis cinq ans, et qu’elles ont dénoncé sans succès auprès des services de sécurité compétentes, ont interpellé ce jour-là, deux policiers gambiens. L’un a réussi à s’en fuir. Elles ont informé les autorités sénégalaises, et le poste DPAF (Direction de la police de l’air et aux frontières) de Badiara, compétente pour le secteur.



Alors que l’administration territoriale s’employait à dépêcher la Gendarmerie pour aller chercher le policier gambien aux mains des populations de Doubirou, un élément du poste DPAF de Badiara est descendu sur les lieux.



A la surprise générale, à son arrivée, au lieu de saluer l’acte patriotique des populations de Doubirou, il s’est plutôt offusqué du fait qu’elles aient informé les autorités administratives et sécuritaires régionales de Kolda. Coupant l’herbe sous le pied des autorités administratives et de la Gendarmerie, il l’a amené avec lui, déclarant après, l’avoir « remis aux autorités gambiennes », sans fournir de preuve.



L’AIMM et tous les villages de la bande frontalière sénégalo-gambienne expriment leur soutien et leur solidarité aux habitants de Doubirou, et déplorent l’attitude de l’agent de police DPAF de Badiara, qui brise et empêche désormais toute confiance et collaboration eux et le poste DPAF de Badiara.