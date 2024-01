Double nationalité supposée de Karim Wade : Thierno Alassane Sall n’en démord pas et annonce un recours Thierno Alassane Sall ne lâche pas l’affaire. Malgré la réplique de la coalition de Karim Wade, il a décidé de déposer demain un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Il estime que le fils de l’ancien président de la République, dispose toujours d’une double nationalité.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2024 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

« Au nom de la Constitution et du peuple, fidèle aux valeurs que j'ai toujours défendues, je déposerai demain un recours au Conseil constitutionnel, pour le respect des dispositions de notre charte fondamentale », a annoncé, ce lundi, Thierno Alassane Sall, dans un communiqué de presse.



En effet, le leader de la République des Valeurs, qui pense toujours que Karim Wade n’a pas renoncé à sa nationalité française, veut que le Conseil constitutionnel tire cette affaire au clair.



« Si, comme les informations en notre possession tendent à le conforter, M. Karim Wade jouit encore de sa nationalité française, de graves questions se posent. Comment, en effet, peut-on accepter qu'un potentiel président de la République, dont le premier acte officiel serait de prêter serment de respecter et de faire respecter la Constitution, fonde son élection sur la violation de ladite Constitution ? », questionne le leader de la République des valeurs.



Pour lui, élire un candidat qui a « enfreint la Constitution comme président de la République, c'est-à-dire garant du respect de la Constitution, Chef suprême des Armées, ne peut que ruiner la confiance du Peuple envers ses chefs et les institutions qu'ils dirigent ».



