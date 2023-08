Doudou Keita rompt les amarres avec Diagne Fada

Doudou Keita démissionne des rangs du Parti les Démocrates Réformateurs / Yeesal. Il a adressé une lettre à cet effet pour en informer son désormais ex-patron, Modou Diagne Fada. Une décision qu'il n'avait jamais envisagée un jour de prendre. Il justifie son départ du parti les Démocrates Réformateurs par une profonde déception et synonyme aussi d'une certaine tristesse. S'il a décidé de rompre les amarres avec Yessal, ce n'est nullement de gaieté de cœur. Doudou Keita dit aussi apprécier ses ex-collègues, détaille L'As.



Étant issu du monde socio-économique, le gestionnaire comptable dit avoir fait le choix d'être libre. Mais après des années de cheminement, il dit être en désaccord avec certaines lignes politiques qui n'honorent pas le responsable ni ne le valorisent. D'ailleurs, regrette monsieur Keita, les valeurs libérales, humanistes et démocratiques auxquelles il est résolument attaché ne sont plus entendues au sein du parti.