Doudou Wade : Karim a été « dépoté » Doudou Wade est revenu sur les raisons qui maintiennent Karim Wade à Doha. Selon le chargé des conflits au Pds, le fils de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade ne peut pas rentrer au pays, parce qu’il craint tout simplement d’être remis en prison.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|

« Karim Wade est attendu par les Sénégalais. Il veut rentrer. Il ne rentre pas parce que ce n’est pas encore opportun. Vous l’avez entendu plusieurs fois dire que s’il arrive on le met en prison », a, en effet, déclaré Doudou Wade sur Iradio, samedi dernier. .

«Dans l’histoire du Sénégal jusqu’à la fin du monde, on ne verra jamais quelqu’un en prison à qui on fera un passeport pour le faire sortir, même s’il était un Chinois ou un Japonais. On prend un Sénégalais, on le met sous scellé, on le sort tardivement dans la maison d’arrêt, et on le déporte», a-t-il poursuivi.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos