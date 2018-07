Doudou Wade : "Seul le Conseil constitutionnel peut se se prononcer sur la candidature de Karim Wade"

Venu suivre le procès de Khalifa Sall, Doudou Wade, membre du Comité directeur du parti démocratique du Sénégal a tenu à préciser que seul le Conseil constitution peut se prononcer sur la potentielle candidature de Karim Wade à la Présidentielle de 2019 et non pas les articles L31 et L32 du Code électoral sénégalais.

