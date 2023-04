Doudou Wade à Macky : « C’est à vous que Dieu demandera, qu’est-ce que vous avez fait pour le pays dans la situation qui a prévalu entre 2023 – 2024 »

C’est à vous que Dieu demandera, qu’est-ce que vous avez fait pour le pays dans la situation qui a prévalu en 2023-2024. Vous avez la responsabilité de transmettre ce pays comme Senghor l’a donné à Diouf même si ce n’est pas par des élections.



Vous avez la même responsabilité supérieure du président Diouf qui, après avoir accepté sa défaite a donné au président Wade le pouvoir à la suite des élections démocratiques.



Autant le président Wade a perdu les élections de manière démocratique et vous a passé le pouvoir sans aucun problème, autant vous avez l’obligation devant Dieu et l’Afrique d’organiser les prochaines élections de manière équitable et juste pour permettre au peuple sénégalais de choisir votre successeur puisque vous n’avez pas le droit de vous représenter.



Par conséquent, vous devez annoncer officiellement que vous ne serez pas candidat car de votre attitude dépendra le sort du Sénégal ».



Doudou Wade, du comité directeur du PDS



Sud quotidien