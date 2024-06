Dr Abdoulaye Bousso examine les cas de Covid-19 chez les pèlerins et appelle à la tranquillité Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024 à 19:53 | | 0 commentaire(s)|

Après que 78 pèlerins ont été testés positifs au coronavirus, suscitant une grande inquiétude parmi la population sénégalaise, le Dr Abdoulaye Bousso a exprimé publiquement ses préoccupations. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Directeur des Opérations d’Urgences Sanitaires s’interroge sur la hausse des cas de Covid-19 au Sénégal à l’arrivée des pèlerins à l’aéroport Blaise Diagne. Il souligne que le virus est toujours présent au Sénégal et à l’échelle mondiale, et met en garde contre la création d’une crise inexistante. Il met également en garde contre la stigmatisation des pèlerins : « Y a-t-il eu une déclaration de crise sanitaire en Arabie Saoudite ? » interroge-t-il. Selon lui, les événements actuels avec les pèlerins ne sont pas nouveaux : « Chaque année après le Hajj, des centaines de personnes rentrent de La Mecque avec des symptômes respiratoires. Malheureusement, des décès surviennent chaque année. Ce phénomène perdurera dans les années à venir, compte tenu des conditions de rassemblement massif et des variations thermiques importantes (chaleur et climatisation). » En conclusion, il rappelle que le coronavirus circule toujours au Sénégal et dans le monde entier. Il insiste sur l’importance de la sensibilisation pour gérer la situation : « Le dépistage et l’identification du pathogène sont cruciaux, mais il est également essentiel de sensibiliser les pèlerins et leurs familles : repos, hydratation, alimentation et suivi médical si nécessaire », a ajouté le Dr Bousso.



