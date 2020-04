Dr Abdoulaye Niane Fiscaliste et Coordonnateur Coalition Jotna : " L'Etat demande beaucoup au secteur privé alors qu'il n'a encore rien fait pour les assister.." Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020 à 20:23 | | 0 commentaire(s)| Invité de l'émission Jokko, Le Dr Abdoulaye Niane Président du parti de l'opposition Téranga Sénégal et Coordonnateur de la Coalition Jotna (Candidat Ousmane Sonko) lors des dernières élections présidentielle, est largement revenu sur la situation économique mondiale due à la pandémie du COVID-19. Il a par ailleurs lancé un pique contre le gouvernement du Sénégal dans la manière à laquelle il gère cettte crise sanitaire en dénonçant leur manque de vision pour mettre en place une politique économique et fiscale qui pourrait impacter l'ensemble des secteurs. À Ousmane Sonko, il dira comprendre le pourquoi de son abstention lors du vote de la loi d'habilitation, car il juge indécent que les marchés de l'aide alimentaire ait connus un issu aussi scandaleux.. Regardez



