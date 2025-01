Dr. Aissatou MBOD présente un Bilan Positif et des Perspectives Encouragantes pour la Campagne Nationale d’Autonomisation

La restitution des résultats de la campagne nationale d’autonomisation a révélé des avancées significatives dans la quête d’un Sénégal plus inclusif et prospère. Portée par la DER/FJ et inspirée par la vision du Président de la République, SEM Bassirou Diomaye FAYE, et de son Premier Ministre, M. Ousmane Sonko, cette initiative vise à réduire les inégalités et à promouvoir l’entrepreneuriat, notamment chez les jeunes et les femmes.



Une mobilisation impressionnante et des résultats tangibles

Initialement dotée d’un budget de 5 milliards de FCFA, la campagne a rapidement suscité un engouement national avec une demande de financement atteignant 60 milliards de FCFA. Cela reflète la soif d’entrepreneuriat des Sénégalais et leur détermination à participer activement au développement économique du pays.



Grâce à une gestion optimisée, une enveloppe finale de 5,6 milliards de FCFA a permis de financer près de 9 000 projets, répartis équitablement sur l’ensemble du territoire, avec une attention particulière pour les régions éloignées.



Un processus digital et inclusif

Pour garantir la transparence et simplifier les démarches, le processus de demande a été entièrement digitalisé. En parallèle, une caravane d’information et de sensibilisation a parcouru le pays, accompagnée par les autorités locales, pour s’assurer que chaque citoyen, même dans les zones les plus reculées, puisse participer.



Priorité aux zones défavorisées et aux porteurs de projets innovants

L’application d’une discrimination positive en faveur des régions éloignées des grands centres urbains a permis de soutenir davantage de femmes et de jeunes entrepreneurs souvent confrontés à des difficultés d’accès au financement.



Perspectives pour 2025 : Une ambition accrue

En 2025, le guichet autonomisation prévoit d’allouer 11 milliards de FCFA pour accompagner encore plus de projets. Par ailleurs, des financements dédiés aux TPME permettront d’aller au-delà des 2 millions de FCFA par projet, renforçant ainsi le tissu économique national.



Un appel à la transparence et à l’engagement citoyen

Dr. Aissatou MBODJ a rappelé l’importance d’un dialogue constructif et d’un accès à l’information via la plateforme de la DER/FJ ou les antennes départementales. Elle a également invité les citoyens à éviter les jugements hâtifs et à s’informer sur les critères rigoureux qui encadrent la sélection des projets.



Un avenir prometteur pour l’entrepreneuriat sénégalais

La campagne nationale d’autonomisation marque un pas important vers une société plus inclusive et dynamique. Avec des opportunités élargies pour 2025, la DER/FJ réaffirme son engagement à soutenir les rêves entrepreneuriaux des Sénégalais.



"Ensemble, construisons un Sénégal où chaque citoyen a une chance de réussir."







