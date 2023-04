Dr Khadim Ngom, cardiologue et leader d'un collectif de talibés mourides, acquiert des photos de Serigne Touba. Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2023 à 04:49 | | 0 commentaire(s)| Dr Khadim Ngom, cardiologue de renom, est également connu pour être à la tête d'un collectif de talibés mourides, une confrérie soufie sénégalaise. Récemment, le Dr Ngom a fait l'acquisition de photos rares de Serigne Touba, le fondateur de la confrérie mouride, suscitant un grand intérêt au sein de la communauté mouride.



Serigne Touba, de son vrai nom Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, est une figure emblématique de l'islam au Sénégal et est vénéré comme un saint et un guide spirituel par les mourides. Ses enseignements prônaient la piété, la générosité et l'amour envers Dieu et les autres.



Le Dr Khadim Ngom, passionné par l'histoire et la spiritualité mouride, a longtemps cherché à obtenir des artefacts et des objets liés à Serigne Touba. Récemment, grâce à ses efforts et à ceux de son collectif, il a pu acquérir des photos rares de Serigne Touba prises à l'époque coloniale, ce qui a suscité un grand intérêt et une admiration au sein de la communauté mouride.



Les photos montrent Serigne Touba dans différentes situations de sa vie, notamment en train de prier, de donner des enseignements ou d'interagir avec ses disciples. Ces images sont considérées comme des trésors pour la communauté mouride, car elles offrent un aperçu rare de la vie du fondateur de leur confrérie et de son impact sur la société sénégalaise.



Le Dr Khadim Ngom a exprimé sa gratitude d'avoir pu acquérir ces photos et de les partager avec les membres de sa confrérie. Il considère que ces artefacts sont non seulement des objets de collection, mais aussi des sources d'inspiration et de renforcement de la foi pour la communauté mouride.



En tant que cardiologue respecté, le Dr Khadim Ngom est également reconnu pour ses contributions dans le domaine de la santé et du bien-être. Il dirige un collectif de talibés mourides engagés dans des actions sociales et humanitaires, notamment des campagnes de sensibilisation sur la santé cardiovasculaire, la nutrition et l'hygiène. Pour lui, l'acquisition de ces photos de Serigne Touba représente une opportunité de renforcer la dimension spirituelle de son travail en inspirant les membres de sa confrérie à suivre les enseignements de Serigne Touba et à poursuivre leur engagement social.



En conclusion, le Dr Khadim Ngom, cardiologue et leader d'un collectif de talibés mourides, a récemment acquis des photos rares de Serigne Touba, le fondateur de la confrérie mouride, suscitant un grand intérêt et une admiration au sein de la communauté mouride. Ces photos sont perçues comme des trésors spirituels et renforcent la dimension spirituelle du travail social mené par le Dr Ngom et son collectif.











