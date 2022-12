Dr Marie Khémesse NGOM NDIAYE a rencontré l'AFCMP pour discuter des axes stratégiques du PNDSS Dr Marie Khémesse NGOM NDIAYE, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, s'est réjouie de recevoir le jeudi 15 décembre 2022, l’Alliance des Femmes Cadres de la Majorité Présidentielle (AFCMP).

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Décembre 2022 à 08:22 | | 0 commentaire(s)|

Cette rencontre a été mise à profit pour évoquer les grands axes stratégiques qui structurent le Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS - 2019-2028) que sont : -Le renforcement de la gouvernance et du financement du secteur ;



- L'accessibilité universelle aux structures sanitaires de base et de référence de qualité sans aucune forme d'exclusion;



-l'amélioration de la protection sociale surtout des couches vulnérables sans aucune forme de discrimination,



- Le contrôle et la maîtrise des maladies transmissibles et non transmissibles.

Ce plan reste fortement adossé au PSE.

Dans le même sillage, Madame le Ministre s’est appesantie sur les multiples réalisations de son Excellence le Président Maky SALL, dans le secteur vital de la santé et de l'action sociale en termes d’infrastructures de haut niveau, d'équipements standards et de recrutement des ressources humaines de qualité.



Elle a remercié vivement Mme la Coordonnatrice Madame Ndéye NAM DIOUF et l'ensemble des membres de l'alliance AFCMP pour leur engagement déterminé à accompagner la mise en œuvre des activités socio-sanitaires et la vulgarisation des bonnes pratiques au sein des communautés.

L'alliance AFCMP soutient et appuie toutes les politiques publiques à travers ses missions dans tous les domaines de développement.



Madame le Ministre a félicité l'AFCMP, pour le fort plaidoyer qu'elle mène pour un Sénégal de Paix et de Sécurité.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook