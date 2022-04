Dr Souleymane Loukar, hôpital Amadou.S.M : "l'Etat a négligé cet hôpital, on a eu que 18 décès en..." Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Avril 2022 à 17:01 | | 0 commentaire(s)| Les agents de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye ont tenu un point de presse ce jeudi et dégagent toute responsabilité quant au drame qui s'est tenu le 1er mars 2022. A en croire le porte parole du jour, Dr Souleymane Loukar, "l'Etat est aussi responsable d'autant qu'il a longtemps négligé l'hôpital. Pour preuve, un projet de maternité qui devait aboutir depuis 2018 est toujours resté en l'état. L'hôpital n'a enregistré que 18 décès en 2019 pour cause de Covid (Ndlr: la Covid a débuté au Sénégal en mars 2020)", a-t-il défendu ses collègues.



Accueil Envoyer à un ami Partager