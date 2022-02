Drame à Cambérène: Comment Ndongo Guèye a été tué (âmes sensibles s'abstenir)

Ndongo Guèye était bâillonné, les mains attachées dans le dos et les pieds ligotés. De profondes blessures sur tout son corps laissant croire que Ndongo Guèye, porté disparu depuis le 13 février, renseigne Libération, a été sauvagement torturé avec un objet contondant.



Le corps sans vie, enveloppé par des sacs était posé sur la banquette arrière de sa voiture. Un de ses clients, B.Thiam, a été cueilli et placé en garde à vue.



Infatigable travailleur et soutien de famille, Leral avait fait savoir que Ndongo Guèye laisse derrière lui une femme en état de grossesse et un enfant de bas âge. La Sûreté urbaine a diligenté une traque sans répit pour le ou les autres suspects.