Drame à Darou Salam: un enfant écrasé par un « Mbacké-Touba » Encore un accident de la route. Depuis quelques jours, on note une série pléthorique d’accidents. En effet après l’accident qui s’était produit sur la route de Fatick faisait 08 morts, un autre s’est produit à Mbacké au niveau de Darou Salam.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Avril 2022 à 10:35

Un drame a plongé tout le quartier Darou Salam dans l’émoi et la consternation. Un enfant de moins de 05 ans a été écrasé par un véhicule communément appelé « Mbacké-Touba ». Vu la gravité de l’accident l’enfant est décédé sur le coup. En effet son corps était coincé sous le véhicule pendant un long moment, explique-t-on dans Rewmi.



L’homicide involontaire a été causé par un locataire chauffeur de profession qui n’avait pas remarqué que le petit Mame Cheikh Ibrahima Fall s’était déjà glissé sous le véhicule qui, exceptionnellement, était rempli de briques en ciment.



L’irréparable va se produire dès la mise en marche arrière de la voiture par le propriétaire qui, stupéfait, assistera impuissant au drame. L’enfant va perdre la vie sur le champ, rapporte Xibaaru.

Pour rappel des faits similaires s’étaient produit en 2018 avec ces mêmes Un »Mbacké-Touba » qui assurent le gros du transport en commun entre Touba et Mbacké. Un ndongo-daara a été renversé et l’enfant n’avait eu aucune chance d’échapper à la mort à cause de la brutalité du choc. Le véhicule avait dérapé selon les témoins.

