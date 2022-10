Drame à Diamniadio: l'explosion dans une usine tue deux techniciens de maintenance Avant l’explosion d’une chaudière de l’usine Star industries qui a fait sept morts, le 4 octobre à Diourbel, un drame quasi-similaire est survenu à Diamniadio. Le 30 septembre, l’explosion d’une turbine de l’usine de la Structure en acier et services (SAS, a causé deux décès.

Libération, qui donne l’information, précise que la première victime, Ousseynou Ciss, 32 ans, a rendu l’âme le 7 octobre. La deuxième, Abdou Lahad Diongue, 32 ans aussi, est décédé le lendemain. Ces deux techniciens de maintenance ont succombé à leurs blessures un peu plus d’une semaine après l’accident.



Le journal informe que l’explosion de la turbine est intervenue au cours de travaux de maintenance. Elle avait causé de graves brûlures aux techniciens préposés à la tâche. Ces derniers avaient été évacués au district sanitaire de Diamniadio.



Une enquête est ouverte par la brigade territoriale de Diamniadio pour déterminer les causes de l’accident.

