Drame à Kédougou : un éboulement fait deux morts à Dar Salam et Itato Un éboulement a occasionné hier, mardi, la mort de deux orpailleurs dans les villages aurifères de Dar Salam et Itato, dans la commune de Bandafassi, informe l’APS qui cite une source sécuritaire.

”Ils étaient six personnes à la recherche de l’or dans un site d’orpaillage clandestin abandonnée, situé entre les villages de Méreci-Darou Salam et Itato”, a expliqué la même source.



Elle précise que les orpailleurs étaient en train de travailler lorsqu’une partie du sol a cédé et s’est affaissée sur deux d’entre eux.



D’après l’APS, avisés, les éléments de la brigade de la gendarmerie territorial de Kédougou se sont rendus sur les lieux pour dresser le constat. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional Amath-Dansokho par la brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kédougou.



Deux autres de ces orpailleurs se trouvent dans les locaux de la gendarmerie pour nécessité d’enquête.



