Drame à Notto Diobass. : Trois élèves du lycée Tassette tuées accidentellement par un tracteur C’est une triste nouvelle que vient de relayer emedia.sn ! Trois élèves, toutes des filles, ont été heurtées mortellement par un tracteur devant leur école, semant tristesse et consternation à Tassette dans l’arrondissement de Notto Diobass.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2023 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

Nos confrères indiquent qu’elles étaient des élèves en classe de 5e. À noter que deux blessés graves ont été également enregistrés. Et au moment où ils relayaient l’info, les sapeurs-pompiers étaient sur les lieux pour transporter les corps sans vie après le constat des forces de l’ordre.



Le censeur et le proviseur de l’école sont actuellement sous le choc. « Nous ne pouvons pas vous en dire plus parce que nous sommes actuellement sous le choc », a dit le censeur au bout du fil. Nous reviendrons plus en détails sur les circonstances, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux deux blessés graves !



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook