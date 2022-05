Drame à Tivaouane : l’incendie a fait 17 morts et non 11 (Amath Soumaré) L’incendie qui a dévasté le service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz SY Dabakh, a tué 17 personnes et non 11 nourrissons. La révélation est de Amath Soumaré, sur iRadio.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Mai 2022

« Nous avons des sources d’informations qu’on a recoupées, par exemple, si vous allez sur les sources des sapeurs-pompiers. C’est eux qui prennent les corps qui sont calcinés, on voit qu’à ce jour, il y a eu 17 morts. Ce qui fait, que quand vous recoupez les sources, on voit que ce qu’on annonce et ce qui se passe, ce n’est pas les mêmes chiffres .»



L’expert en management stratégique global et en intelligence économique, qui était l’invité de Alassane Samba Diop sur le plateau de l’émission dominicale "Lr du Temps", ajoute que le même jour du sinistre, il y a eu au total 35 décès dans les hôpitaux dus à des négligences médicales, au Sénégal.



« Il y a 35 morts au niveau de tout le Sénégal. Il n’y avait pas que Tivaouane. Le tort, c’est qu’on minore les choses .»











Emedia.sn

