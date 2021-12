Drame à Yeumbeul: Une "niarel" de 40 ans s'agrippe mortellement sur les parties intimes de son époux de 70 ans

Une tragédie conjugale s'est passée dans la banlieue dakaroise, à Yeumbeul Nord plus précisément, renseigne les journaux L'Observateur et Les Echos.



Une chaude empoignade a eu lieu entre l'époux de 70 ans et sa seconde épouse et le drame n'a pu être évité. L'Observateur indique que la "niarel" a eu le reflexe malheureux de s'agripper aux parties génitales de son époux de 70 ans.



Il n'a pu s'empêtrer de ce piège qui va lui coûter la vie. Les Echos indique que l'origine de la bataille portait sur une dispute autour de la lampe et du poste de téléviseur.