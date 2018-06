Drame au Djolof : Mbacké Fall, 24 ans, abattu par un garde forestier de la sous Brigade des eaux et forêts

Mbacké Fall, 24 ans, a succombé à ses blessures hier à l'hôpital Janatoul Mahwa de Touba. Selon Vox Populi, qui donne l'information, il avait reçu une balle tirée par l'un des gardes forestiers de la sous Brigade des eaux et forêts de la Commune de Déali dans le Djoloff. Et, distante de 27 km de la ville de Touba.



Le samedi 23 juin dernier, relate le journal, le chauffeur du "Wopouya" (véhicule genre 4X4 pick up), chargé de sacs de charbon en direction de Touba, est sommé par les gardes-forestiers en faction de s'arrêter et de faire demi-tour pour aller garer le véhicule à la Brigade des eaux et forêts de Dahra. C'est ainsi que deux gardes-forestiers prennent place dans le "Wopouya". Et, un autre suit à moto.



C'est à partir de là, indique la source, que les choses tourneront mal puisque Mbacké Fall et ses deux collègues apprentis, après quelques kilomètres de courses, font descendre de force les gardes forestiers. Avant que e chauffeur ne rebrousse chemin et fasse route vers Touba.



Le garde à moto dégaine et tire. Mbacké Fall sera atteint au niveau du postérieur droit.

Seneweb

