Drame de Boucotte-Diembéring : Le présumé auteur du double meurtre arrêté à Mlomp Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2024 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|

La gendarmerie a annoncé ce dimanche, avoir procédé à l’arrestation d’un homme qui est suspecté d’être l’auteur du double meurtre survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, au niveau de la baie du village de Boucotte-Diembéring, non loin de Cap-Skirring. Son arrestation a eu lieu dans la commune de Mlomp (Oussouye) à seulement quelques […] La gendarmerie a annoncé ce dimanche, avoir procédé à l’arrestation d’un homme qui est suspecté d’être l’auteur du double meurtre survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, au niveau de la baie du village de Boucotte-Diembéring, non loin de Cap-Skirring. Son arrestation a eu lieu dans la commune de Mlomp (Oussouye) à seulement quelques kilomètres du village d’Elinkine. ZIGUINCHOR– Un vigile et un charpentier ont été retrouvés morts sur la baie du village de Boucotte-Diembéring, dans le département d’Oussouye, dans la nuit du jeudi au vendredi. Ces victimes dit-on, ont été tuées par balles dans une résidence qu’occupe un couple franco-sénégalais. Mise au courant de ce double meurtre, la gendarmerie de Cap-Skirring a ouvert une enquête pour élucider cette affaire qui tient en haleine le village de Boucotte-Diembéring et même la station touristique de Cap-Skirring. C’est ainsi que les agents de la gendarmerie ont investi le terrain à la recherche de l’auteur de cet acte odieux. C’est ce samedi, dans la commune de Mlomp (Oussouye), qu’ils ont finalement réussi à arrêter le présumé meurtrier qui aurait emporté la vie de ces deux individus. La scène d’horreur s’est produite dans la nuit de jeudi à vendredi sur la baie de Boucotte-Diembéring. Une source sécuritaire avait indiqué que c’était un cambriolage mal tourné qui a conduit à la mort de ces deux personnes. «Le vigile et le charpentier ont été retrouvés morts au niveau de la baie de Boucotte-Diembéreng qui est située non loin de Cap-Skirring. Cette scène s’est déroulée dans une résidence privée qui est occupée par un couple franco-sénégalais», confiait notre interlocuteur. De plus, la source sécuritaire a indiqué que les corps ont été déposés au centre de santé d’Oussouye, chef-lieu de département. Gaustin DIATTA (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/drame-de-boucotte-diembering-l...

