Drame de Fass Boye :Serigne Mountakha offre 5 millions aux familles de victimes

Le Khalife Général des mourides a dépêché une délégation auprès des familles des victimes de Fass Boye pour manifester sa solidarité. Serigne Mountakha Mbacké a transmis 5 millions FCFA aux familles des victimes, nous apprend Rewmi.



Le bilan fait état de 60 fils disparus en mer. Les émissaires de Serigne Mountakha arrivés à Fass Boye ont manifesté leur soutien aux familles des victimes. Serigne Mountakha n’a pas manqué d’envoyer un message fort aux jeunes. « Ils doivent rester au pays. Les jeunes peuvent rester et réussir. Il faut travailler dur et être discipliné. La violence doit être bannie dans ce pays. Je suis sidéré de voir un certain comportement des jeunes. L’éducation est fondamentale » a déclaré le Khalif par le biais de ses émissaires.