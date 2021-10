Drame en Côte d'Ivoire: De retour du Magal de Touba, quatre sénégalais meurent dans un accident Quatre compatriotes Sénégalais, établis en Côte d'Ivoire, ont rendu l'âme, ce lundi, dans un accident sur la route de Yamoussoukro. Ils rentraient de Touba où ils ont célébré le Magal, le 26 septembre dernier.



"La communauté sénégalaise de Côte d'Ivoire, notamment celle établie à Yamoussoukro, est en deuil.

Quatre Sénégalais, de retour du Magal de Touba, ont perdu la vie dans un accident à l'entrée de Yamoussoukro, sur la route de Tiébissou", lit-on dans une note.



Celle-ci précise qu’il s'agit d'une collision entre un véhicule particulier et un camion remorque faisant cinq victimes dont quatre décès et un blessé dans un état grave.



Celui-ci a été évacué à la clinique « La Grâce des Lacs » de Yamoussoukro.

