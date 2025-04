Drame sur l’axe Sakal–Nguène Sarr : un mort et cinq blessés graves Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Avril 2025 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Accident de la route/ Serigne Ndong Un tragique accident de la route a fait un mort et cinq blessés graves dans la soirée du jeudi 24 avril, sur l’axe reliant Sakal à Nguène Sarr, dans le département de Louga (nord). L’accident s’est produit aux alentours de 21h30, selon une source sécuritaire. Selon les premières informations disponibles, le drame serait survenu après le dérapage d’un véhicule de transport en commun de type « Cheikhou Cherifou », qui a violemment percuté un obstacle sur la route. Les secours, rapidement dépêchés sur place, ont pris en charge les blessés et les ont transportés en urgence à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. La dépouille de la victime a été déposée à la morgue du même établissement. La gendarmerie a procédé aux constatations d’usage sur les lieux afin de déterminer les causes exactes de l’accident.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Accident de la route/ Serigne Ndong Un tragique accident de la route a fait un mort et cinq blessés graves dans la soirée du jeudi 24 avril, sur l’axe reliant Sakal à Nguène Sarr, dans le département de Louga (nord). L’accident s’est produit aux alentours de 21h30, selon une source sécuritaire. Selon les […]Source : https://atlanticactu.com/drame-sur-laxe-sakal-ngue...

Accueil Envoyer à un ami Partager