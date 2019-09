Drogue saisie au Port : Les étrangers ont été libérés sous pression

Les étrangers, dont deux Allemands et deux Italiens, impliqués dans l'affaire de la drogue saisie au Port autonome de Dakar ont bénéficié d'une liberté provisoire.



D’après l'Observateur, cette libération cache d'autres réalités. Et, le journal parle d'une forte pression exercée sur les autorités, par un certain Comité pour la sauvegarde de la dignité des marins (Cosmar), pour exiger la libération de tous les Européens, impliqués dans cette affaire.



Les deux marins italiens, estime-t-on, sont victimes d'injustice au Sénégal, Cosmar dit n'avoir aucun doute sur « un véritable abus, absolument intolérable qui nécessite une intervention sérieuse ».



