Drogue saisie au port de Dakar: Tout sur le "Francenabé" Assane Dia arrêté au Point E

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2019

Du nouveau dans l’affaire de la drogue saisie au Port autonome de Dakar. Après l’interpellation de Vieux Diop et de l’ingénieur des Mines, Mamadou Doudou Diouf alias Momo, considéré comme le logisticien de la bande des trafiquants de la drogue saisie au Port de Dakar, SourceA révèle qu’un autre individu a été arrêté. Il s’agit d’un Sénégalais établi en France. Son nom ? Assane Dia, un ‘’Francenabé’’.



En effet, même s’il est toujours présumé trafiquant, l’homme a une fois été cité, par la Justice française, dans une ténébreuse affaire de trafic de drogue, d’ampleur internationale, entre le Brésil et le Sénégal. Cette affaire faisait suite au démantèlement de la ‘’Galaxie Gadio’’, constituée de cinq frères, venant du Clos des roses en 2011.



D’après les informations de nos confrères, l’arrestation des fugitifs n’est plus qu’une question de temps. Car la police a déjà localisé leur planque.













