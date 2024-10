Droits de l’enfance : le REJAPE interpelle les candidats aux législatives anticipées À quelques semaines des élections législatives prévues le 17 novembre 2024, le Réseau des journalistes et animateurs pour la protection de l’enfant (REJAPE) déplore le manque de place accordée à la question de l’enfance dans les débats électoraux. Dans un communiqué publié ce 28 octobre, l’organisation alerte sur l’urgence de faire des droits des enfants une priorité pour les futurs parlementaires.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2024 à 10:24

Le REJAPE souligne que les députés, élus au suffrage universel, ont le devoir de représenter l’ensemble du peuple, y compris les enfants, qui constituent « l’avenir de demain ».



L’organisation salue les efforts du gouvernement précédent ainsi que les actions du pouvoir actuel visant à renforcer la protection des enfants et à améliorer leurs conditions de vie. Cependant, le REJAPE rappelle que de nombreux défis subsistent : la pauvreté infantile, la non-scolarisation, le travail des enfants, la maltraitance et les inégalités continuent d’affecter une grande partie des enfants sénégalais.



Le réseau appelle les futurs députés de la XVᵉ législature à inscrire les droits des enfants au centre de leur programme politique. Pour le REJAPE, seul un engagement politique fort permettra de garantir à chaque enfant un avenir meilleur dans un environnement sécurisé et propice à son épanouissement.



