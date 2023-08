Drôle de scène à la Cité Keur Gorgui : une gendarme…rit

La scène s’est passée avant-hier dans une pharmacie située non loin de la cité Keur Gorgui. Un homme entre dans l’officine et demande à se faire prendre la tension artérielle. On lui recommande de s’asseoir un peu comme prescrit vu qu’il avait fait un effort physique tout en lui désignant une banquette sur laquelle avait déjà pris place une femme gendarme en tenue léopard.



Laquelle se bouge pour lui permettre de s’asseoir. C’est alors que notre homme crie tout haut : « Cheuteuteut Madame, je n’ose pas prendre place à vos côtés car je ne veux pas être accusé d’avoir volé le téléphone d’une gendarme ! » Ce qu’entendant, tous ceux qui étaient dans la pharmacie, clients et employés, éclatent de rire. Et vous savez quoi ? Même la femme gendarme a ri en s’écriant : « kii mo meuna togne », rapporte LeTémoin.