Du noir sur le Livre Bilan des 12 ans de règne de Macky Sall : Le Fouladou ajoute trois pages sur ses chantiers inachevés Tribune-Le bilan des douze années de règne de Macky Sall, récemment présenté en grande pompe à Dakar, est loin de faire l'unanimité, notamment dans le Fouladou, où plusieurs projets phares restent inachevés. Les koldois, qui attendaient avec impatience l'achèvement de ces infrastructures, expriment aujourd'hui leur frustration face à ce qu'ils considèrent comme des promesses non tenues

Parmi les projets laissés en suspens, le centre délocalisé de l'Université Assane Seck à Kolda est sans doute l'un des plus emblématiques. Lancé avec l'espoir d'apporter une éducation de qualité au cœur du Fouladou, ce centre, encore inachevé, est aujourd'hui « une coquille vide », un symbole de l'ambition inassouvie d'une région en quête de développement.



L'aéroport de Kolda, autre projet majeur, semble lui aussi figurer sur la liste des « pages noires » du bilan de Macky Sall. Initialement annoncé comme un levier pour booster l'économie locale et attirer des investissements, cet aéroport, dont les travaux sont à l’arrêt sans aucune explication, laisse les populations locales dans un sentiment d'abandon.



La boucle du Fouladou, censée désenclaver la région en améliorant la connectivité entre ses différentes localités, est-elle aussi restée à l'état de chantier inachevé. Malgré les grandes cérémonies de lancement des travaux, les infrastructures promises n'ont pas vu le jour, accentuant le sentiment de mépris et de négligence chez les koldois.



Le mécontentement des populations ne s'arrête pas là. Le Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Fafacourou, présenté à l'origine comme une initiative révolutionnaire pour dynamiser l'agriculture locale, est aujourd'hui considéré comme la « plus grosse arnaque » du régime de Macky Sall. Ce projet, qui devait transformer l'économie agricole de la région, n'a produit que désillusion et frustration parmi les habitants.



Face à cette situation, les populations du Fouladou continuent d'exiger des réponses et la reprise des chantiers. Le manque de communication officielle autour de ces projets inachevés n'a fait qu'exacerber la colère et le sentiment de trahison qui règnent aujourd'hui dans la région.



Les koldois attendent des actes concrets pour que ces projets voient enfin le jour et contribuent au développement du Fouladou, comme cela leur avait été promis.



