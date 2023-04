Du nouveau dans l’affaire d’1 milliard en faux billets noirs saisis : Le commandant arrêté est un chef de corps d’un bataillon Nous en savons un peu plus sur le haut gradé de l’armée arrêté avec un plus d’un milliard en billets noirs à Keur Massar. Le mis en cause, commandant de l’Armée, est le chef de corps du bataillon de la musique principale des Forces Armées. Senenews.com

Il se nomme Ibrahima Chimère Barro et est âgé de 52 ans. Il a été écroué vendredi en même temps que ses complices présumés.



La bande de faussaires est composée d’un agent de La Poste, un étudiant et un technicien du son qui a servi dans un grand groupe de la presse de la place.





L’étudiant du groupe qui se nomme Mbacké Sow Ndiaye, a agi en tant que démarcheur. L’argent, dit-il, était destiné à financer ses études au Canada.



