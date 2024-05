Du nouveau dans l'affaire de la Magistrate grugée de 200 millions FCFA, ses diamants volés

Des bijoux en or et en diamant estimés à 200 millions FCFA. C’est le pactole que F. N aurait détourné au préjudice de la magistrate à la retraite, F. Ka. Ce qui lui a valu sa présence, hier lundi, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, pour abus de confiance. Plaidée le 13 mai dernier, le verdict sur l’affaire de vol de 5kg d’or et de 70.000 euros (soit près de 46 millions F Cfa) opposant la magistrate à la retraite, Fatimatou Ba, à la fille de son amie, Farma Bigué Ndao, a été vidée hier.



D'aprés Senenews, la prévenue, Farma Bigué Ndao a été reconnue coupable d’abus de confiance et condamnée à 6 mois de prison ferme. Outre cette sanction, elle est aussi condamnée à payer des dommages et intérêts d’un montant de 250 millions F Cfa à la magistrate alors que celle-ci avait par le biais de ses avocats réclamé 300 millions F Cfa en guise de réparation.



Le parquet, pour sa part, avait requis l’application de la loi pénale contre la mise en cause. Cette affaire, il faut le rappeler, remonte en 2018. En effet, la plaignante, qui a servi au tribunal de Dakar comme juge, est l’amie de la mère de la prévenue. Sur ce, elle considérait son bourreau, Farma Bigué Ndao, comme sa propre fille.



Cette confiance qu’elle avait en elle l’a poussée à lui confier deux sacs contenant des devises en euros à hauteur de 70.000 et un seau contenant des bijoux lorsqu’elle voyageait au Canada. Mais quand la propriétaire lui a demandé ses biens, elle n’a pas daigné les présenter. Il ne faut pas s’étonner qu’un appel soit interjeté