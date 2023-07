Du nouveau sur l'affaire du jeune tué sur les deux voies de l'UIDT : Le Jakartaman Mor Talla Sène (-25) a reçu plusieurs coups de couteau avant d'être égorgé par ses agresseurs Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2023 à 23:43 | | 0 commentaire(s)|

On en sait un peu plus sur le corps sans vie du jeune de moins -25 ans retrouvé égorgé, à Thiès None sur les deux voies de l'UIDT. En effet, c'est dans l'après midi que la famille du défunt a appris la mauvaise nouvelle. Ce dernier était Jakartaman. Il résidait au quartier Thialy et répondait au nom de Mor Talla Sène. Il était le cadet de sa famille et avait l'habitude de sortir tôt le matin avec sa moto taxi. Selon notre source, la victime était un dur à cuire qui n'était pas du genre à se laisser faire. Malheureusement pour lui, il ne savait pas que l'ange de la mort allait frapper à sa porte. Il recevra plusieurs coups de couteau, cette matinée du mardi, avant d'être égorgé par ses agresseurs. Une enquête a été ouverte par les limiers du commissariat centrale. Le corps sans vie a été déposé à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Nous y reviendrons...

