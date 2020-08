Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dynamique et imbues de valeurs: Diéguy Diop, un exemple à servir à la jeune génération Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 21:09 | | 0 commentaire(s)| L’engagement des femmes leaders dans le développement politico-économique du pays est sans limite. Motivée à atteindre des objectifs de la vie, cette nouvelle génération de femmes, se donne les moyens de leurs ambtions. Mme Fall, née Diégui Diop, une d’entre elles, s’est frayée un chemin de gloire dans ce catégorie de femmes, imbues de valeurs, de talents et de compétences diverses. Portrait…

Le militantisme est devenu de plus en plus, une affaire de femmes leaders. Ces dernières, courage en bandoulière s’impose dans différentes activités du pays. Elles s’illustre de la plus belle des manières. C’est le cas de Mme Fall, née Diégui Diop. L’ancienne syndicaliste, membre de la coordination des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint Louis et membre fondatrice de l' Amicale des Amazones de cette même Université, refuse de manière catégorique le défaitisme.



Armée d’un courage indefectible et d’une volontés de gravir les marches de la responsabilité sociétale, Diégui, trime avec perfection pour accomplir sa mission de femme modèle, devant servir d’exemple à la future génération.



Reconnue à travers sa volonté de braver les obstacles et autres embûches pour faire jaillir au quotidian des résultats exhaustifs, realistes et réalisables, Diégui Diop, pensionnaire de l’UGB, fait partie de l’élité, ayant engagé le combat pour le respect des droits. Elle s’engage avec rigueur dans une conduite juste et contributive à l’essor du Sénégal et du continent africain. Issue d’une prestigieuse institution et choisie parmi les dirigeants d’association, Diégui Diop considère qu’il s’agit pour ses choix de vie d’un lourd tribut.



Ayant pleusieurs arcs à son cou, il a été révélé à l’opinion publique que la brave dame, accrochée par Leral fut présidente des Amazones de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (promotion des droits de la femme en particulier et des droits de l’étudiant en général). Elle est aussi, Membre de la Commission sociale des étudiants de Saint-Louis et Membre de la Coordination des étudiants de Saint-Louis



Juriste de formation en droit des affaires, l’entrepreneure Dieguy Diop occupe présentement, le poste de Directrice de la coopération à la commission de protection des données personnelles. Détachée au Ministère de la santé à la section de la recherche et, au comité d'éthique, l’ingénieuse Diégui s’active aussi, en politique dans sa région natale, Saint Louis où elle siège en tant que conseillère départementale.



A retenir que dans le domaine de l’Education et de Formation, Mme Fall a une Maîtrise en Sciences Juridiques, option Droit des Entreprises privées, (Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal). En plus de son diplôme en sciences jruidiques, elle a décroché un Master en cadre Pro Manager en Banque-Assurance à EPICOM (Montpellier)



Bref, après son Baccalauréat, option : économie et sciences physiques ( Lycée Limamou Laye, Guédiawaye, Sénégal), Diplôme du jeune forestier à Saint-Louis (programme de lutte contre la sécheresse), Diégui a suivi un formation des jeunes libéraux, en collaboration avec la fondation Fredrich Nauumann (Côte d’Ivoire), 2010, sans oublier celle « train to train » sur le libéralisme en une journée (Mali), 2011.



En Europe, Mme Fall, Diéguy Diop a suivi une Formation universitaire de 2005 à 2007 à Montpellier et, à Paris et participé à la formation CSW au siège de l’ONU avec le Ministre d’État, chargé du Genre (2010).



Le Chef du Bureau de la Coopération de la Commission de protection des Données Personnelles a une riche expérience qu’elle compte valoriser pour l’essor du Sénégal et même du Continent africain. D’abord, elle a été onseiller juridique du Président de la Commission de protection des Données Personnelles.



Bien avant son accession à ce poste, elle fut Conseiller juridique à la Société des Mines de fer du Sénégal Oriental MIFERSO et Conseiller technique juridique du Président du Conseil Économique et Social du Sénégal.



Tour à tour, elle a occupé dans un passé recent le poste de Chef de cabinet du Ministre d’État chargé du Genre et des relations avec les Associations Féminines Africaines et Étrangères.



Autrefois, gestionnaire adjointe au Bureau des marchés et engagements du Ministère de la Famille de la Solidarité Nationale de l’Entreprenariat Féminin et de la Microfinance, Conseiller clientèle, agent multifonction: gestion de portefeuille et moyens de paiement (SGBS – Dakar). Et, Conseiller, accueil: gestion des moyens de paiement, (Crédit Lyonnais – Montpellier).



Ailleurs, Diégui Diop a travaillé au Service administrative pour la mise en place d’une facilité de trésorerie commerciale à la Banque Courtois de Montpellier en France.



L’engagement citoyen et le militantisme politique de cette brave dame est sans equivoque. Très réaliste dans ses options et choix de vie, Diégui projette d’inscrire son nom dans les annales de l’histoire de son pays. Chemin faisant, elle ne lésine point sur les moyens de réaliser ses projets de vie. Elle voit en grande et s’évertue à traduire ses options en réalité. Bravo!

























Accueil Envoyer à un ami Partager