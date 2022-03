EAU ET ASSAINISSEMENT : Le Sénégal et le Portugal paraphé un mémorendum d'entente

Le Sénégal qui veut atteindre l'accès universel à l'eau veut apprendre de l'école portugaise dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Les deux pays ont signé le 22 mars 2022, en marge du Forum mondial de l'eau, un mémorandum d'entente. Le document a été signé par le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam et le Ministre portugais de l'Environnement et de l'Action climatique, João Pedro Matos Fernandes. Avec ce mémorandum, dit le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement Serigne Mbaye Thiam, les secteurs privés des deux pays vont désormais travailler ensemble et les entreprises portugaises vont saisir les opportunités du développement du secteur de l'eau et de l'assainissement au Sénégal.



Selon Serigne Mbaye Thiam, l'accès à l'eau et à l'assainissement, est une priorité du Chef de l'État et le pays veut atteindre les Objectifs de développement durable(Odd) à l'horizon 2030. Cependant, il reste encore du chemin à faire pour atteindre l'Odd 6.



Pour atteindre ses objectifs, le Sénégal peut compter ainsi sur l'expérience et l'expertise du Portugal dans le domaine de l'eau et de l'Assainissement pour faire des progrès dans ces deux domaines. En effet, l'Institut national de l'eau du Portugal est un exemple à travers le monde. Mieux, ce pays partage avec l'Espagne 5 bassins fluviaux qui couvre 64% du territoire portugais. Le Portugal a alors une riche expérience dans la gestion concertée des cours d'eau internationaux. Tout comme le Sénégal, ce pays est aussi une référence en matière d'hydro-diplomatie. Pour le Ministre portugais de l'Environnement de l'Action climatique, le Sénégal a fait « un bon choix » en décidant de coopérer avec le Portugal dans ce domaine spécifique. « Pour nous, c'est un très grande opportunité de travailler avec le Sénégal dans cette matière spécifique », a déclaré João Pedro Matos Fernandes lors de la cérémonie de signature du mémorandum d'entente.



Le Portugal est venu au Forum mondial de l'eau avec une délégation de 40 personnes. « Le Portugal a bien compris qu'un partenariat solide avec le Sénégal dans le secteur de l'eau est possible », a indiqué le Chargé d'affaires a.i à l'ambassade du Portugal au Sénégal, João Ciotta Neves.



Ce mémorandum vient jeter les bases d'une solidarité agissante dans le domaine de l'eau entre les deux pays. Serigne Mbaye Thiam demande ainsi à tous les services concernés à « ne ménager aucun effort pour que les objectifs de ce mémorandum soient atteints avec la qualité ».

