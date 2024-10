ÉLECTIONS LÉGISLATIVES: Comment seront répartis les 165 sièges ?

Au total, 45 listes de partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes ont été déposées auprès de la Direction générale des élections (DGE) en vue des prochaines élections législatives anticipées, qui se tiendront le 17 novembre prochain, afin de renouveler pour 5 ans les 165 membres de l’Assemblée nationale.



En attendant la décision du Conseil constitutionnel concernant la liste officielle des candidatures acceptées, rappelons que la répartition de ces membres se fera selon un mode de scrutin parallèle dans cinquante-quatre (54) circonscriptions électorales, réparties ainsi : quarante-six (46) départements du Sénégal et huit ( circonscriptions de la diaspora. Le mode de scrutin parallèle combine un scrutin majoritaire à un tour et un scrutin proportionnel.



Scrutin majoritaire



Cent douze (112) sièges sont pourvus par le scrutin de liste majoritaire, à raison d’un à sept sièges par circonscription, selon leur population. À titre d’exemple, les départements de Dakar et de Pikine disposent respectivement de sept et de cinq députés, tandis que des départements comme Fatick, Kanel, Matam, Linguère et Guédiawaye ont chacun deux (2) députés, conformément au décret n°2024-1982 du 13 septembre dernier, portant répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire départemental pour ces élections.



Il convient de souligner que le critère principal est la démographie. Autrement dit, les départements les plus peuplés ont plus de députés. Les circonscriptions de la diaspora comportent entre un et trois sièges, pour un total fixé à quinze (15) sièges.



Pour la dimension majoritaire de ce scrutin mixte, la liste de candidatures qui arrive première dans un département remporte tous les sièges à pourvoir dans cette circonscription électorale, même avec une majorité relative.



Scrutin proportionnel



Les cinquante-trois (53) sièges restants sont pourvus par un scrutin proportionnel plurinominal. Pour ce mode de scrutin, un quotient national est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges disponibles.



En fonction du nombre de suffrages valablement exprimés, les listes obtiennent un nombre de députés correspondant au quotient national. Le principe du plus fort reste est appliqué pour les sièges qui restent. Ce système permet aux listes n’ayant pas obtenu le quotient national de remporter un siège, renforçant ainsi la représentation des sensibilités nationales au Parlement.



