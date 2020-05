ETAT D’URGENCE assorti d’un couvre-feu tous les jours, de 20h à 6h: Macky Sall vient de décider par un décret signé ce samedi, 02 mai 2020 Nous en avons, au moins, pour un mois encore : l’Etat d’urgence est prolongé jusqu’au 2 juin. deuxième prolongation après celle d’il y a un mois.



Le président de la République, Macky Sall, vient de décider par un décret signé ce samedi, 02 mai 2020, de prolonger une nouvelle et pour une durée d’un mois, l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu tous les jours, de 20h à 6h, sur toute l’étendue du territoire national. Ainsi, lesdites mesures sont prolongées jusqu’au 2 juin 2020.



Le 24 mars dernier, le chef de l’Etat décrétait l’état d’urgence et le couvre-feu dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Sénégal.



« Conformément à la loi sur l’état d’urgence, ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir de réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures, d’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique ; d’ordonner, la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunions , d’interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre », disait Macky Sall.



A ce jour, deux mois après l’apparition du premier cas positif au coronavirus Covid19, le Sénégal en est à 1115 cas diagnostiqués positifs sur 11 des 14 régions, contre 368 patients déclarés guéris, 9 cas de décès déplorés, 1 patient évacué en France et 737 patients, dont 4 cas graves, encore sous traitement dans les différents centres de gestion des épidémies sur l’étendue du territoire national.



