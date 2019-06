EX-DG de CDC, Aliou Sall jure sur le Coran : « Je n’ai pas touché un seul dollar de Timis Corporation et je ne détiens pas d’actions sur le pétrole sénégalais »

Décidément, il n’y a rien de trop pour Aliou Sall afin de prouver son innocence dans cette affaire du pétrole, ayant pris davantage de l’ampleur. Cité dans un scandale à coup de milliards de dollars, l’édile de Guédiawaye a pris la peine de jurer sa main sur le Coran pour prouver qu’il n’est pas impliqué dans cette affaire aux relents de corruption.



Quelques heures après sa démission, il s’est engagé à jurer sur le Coran en tant que musulman pour soutenir qu’il n’a pas touché un seul dollar de Timis Corporation, ni avoir des actions sur le pétrole sénégalais. D’après l’ex-directeur de CDC, toutes les accusations portées à son égard son fausses et dénouées de fondement.







