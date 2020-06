EXCLUSIF/ REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE CHEIKH YERIM SECK : Le parquet demande le mandat de dépôt

Libération online a appris de sources autorisées que la mesure de retour de parquet pourrait ne pas être effective dans le cadre de l’affaire Cheikh Yérim Seck. Les mêmes sources sûres renseignent que le Procureur vient de transmettre un réquisitoire au doyen des juges. Le ministère public demande l’ouverture d’une information judiciaire et le mandat de dépôt. Il reste à savoir si le journaliste sera édifié sur son sort aujourd’hui puisque le doyen des juges interrogeait les parties civiles dans le cadre de l’affaire Olivier Brice Sylvain. D'ailleurs c'est le magistrat qui avait demandé que l'audition soit reportée à demain mais les avocats du journaliste veulent que cela se fasse aujourd'hui. Plus d'informations à venir.

